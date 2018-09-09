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Україна - Словаччина: де дивитися матч Ліги націй

13:59, 09 вересня 2018
Футбол
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Сьогодні стартує новий турнір - Ліга націй УЄФА / uefa.com

Сьогодні у Львові, на стадіоні "Арена-Львів" відбудеться другий поєдинок збірної України в Лізі націй проти збірної Словаччини. Поєдинок розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції відразу на двох телеканалах - спеціалізованому «Футбол 1» (початок трансляції - за 10 хвилин до стартового свистка) і загальнонаціональному телеканалі «Україна».

На телеканалі «Футбол 1» розпочнеться о 15.15 аналітична студія «Головна команда», яка пройде також після гри.

Нагадаємо, що за текстовою онлайн-трансляцією зустрічі Україна - Словаччина можна буде стежити на сайті УНІАН.

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Теги: #Ліга націй УЄФА#матч Україна - Словаччина у Львові