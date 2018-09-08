Збірна Іспанії обіграла в гостях Англію в центральному матчі дня Ліги націй

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Лондоні на стадіоні "Уемблі" завершився центральний матч ігрового дня Ліги націй УЄФА, в якому збірна Англії приймала команду Іспанії.

Гра завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Всі основні події в цьому матчі відбулися в першому таймі, який вийшов досить насиченим і дуже цікавим для вболівальників.

Рахунок у грі на 11-й хвилині відкрив гравець господарів поля Маркус Решфорд. Однак, вже за дві хвилини, Сауль Ньігес зрівняв рахунок, а на 31-й хвилині стався ключовий епізод у грі - Родріго Морено забив вирішальний переможний гол для команди Іспанії.

Відразу після перерви, на початку другого тайму, головами зіткнулися в центрі поля Дані Карвахаль і Люк Шоу, в результаті чого англієць кілька хвилин лежав на газоні і над ним працювали шість лікарів. У підсумку, гравця винесли з поля на ношах.

В кінцівці матчу англійці мали перевагу та ряд моментів для того, щоб зрівняти рахунок у грі, але матч так і завершився мінімальною перемогою гостей.