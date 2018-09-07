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На матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Хоффенхайм» вже продано понад 15 тисяч квитків.

18:46, 07 вересня 2018
Футбол
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На матч Ліги чемпіонів Шахтар - Хоффенхайм відзначається високий попит на квитки / facebook.com/fcshakhtar

В сумі це дорівнює 15 000 місць на ОСК «Металіст», повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

Через підвищений попит 10 вересня середня ціна квитків підвищиться на 20% порівняно з базовою вартістю, адже вже другий сезон поспіль у «Шахтарі» діє система динамічних цін (вартість квитків тієї чи іншої категорії буде змінюватися в залежності від попиту).

Таким чином, у вболівальників «гірників» залишилося тільки 2 дні для покупки квитків по стандартній ціні.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Хоффенхайм" пройде в Харкові 19 вересня. Початок гри о 19.55.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар