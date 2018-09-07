Зінченко: матч у Львові при пустих трибунах - це складно

Гравець збірної України підбив підсумок першого матчу Ліги націй і поділився своєю думкою про другий.

Автор переможного гола збірної України в матчі Ліги націй УЄФА проти Чехії Олександр Зінченко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у Угерске-Градіштє.

- Гол, як кажуть, не пахне. Циганков виконав передачу, а воротар не розібрався із захисником. Виходить, я опинився там, де потрібно. Це перемога всієї команди, і ми її дійсно заслужили. Добре розібрали суперника, створили велику кількість моментів. Просто потрібно працювати над реалізацією, - зазначив гравець в інтерв'ю Terrikon.

Що стосується емоційного спілкування з Андрієм Шевченком, то це все робочі моменти. Було видно, що Марлос трохи підсів, потрібно було допомогти йому в обороні.

Божевільна атмосфера. Таке враження, що ми грали вдома. А ось матч у Львові проведемо при порожніх трибунах. І це дійсно складно. Вболівальник - це наш 12-й гравець. Але нічого, впораємося. Нам вже доводилося виходити з такої ситуації, з тією ж з Ісландією. Тому досвід є.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Чехії в гостях у матчі Ліги націй УЄФА з рахунком 1:2.

Гра 2-го туру змагань - проти команди Словаччини - відбудеться 9 вересня у Львові. За рішенням контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА матч пройде при порожніх трибунах.