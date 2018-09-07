"Динамо" розпочало продаж квитків на матчі Ліги Європи - від 50 до 500 гривень

Також доступні квитки на матч української Прем'єр-ліги проти чернігівської "Десни".

У п'ятницю, 7 вересня, стартував продаж квитків на всі три домашні матчі київського «Динамо» в груповому раунді Ліги Європи УЄФА, а також на найближчий домашній матч Чемпіонату УПЛ – проти чернігівської «Десни».

Усі матчі відбудуться на НСК «Олімпійський», повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Нагадаємо вам дати та час початку цих ігор:

Чемпіонат УПЛ

23 вересня. 17:00. УПЛ. 9 тур. «Динамо» - «Десна»

Ліга Європи

20 вересня. 19:55. ЛЕ. 1 тур. «Динамо» - «Астана» (Казахстан)

8 листопада. 19:55. ЛЕ. 4 тур. «Динамо» - «Ренн» (Франція)

13 грудня. 19:55. ЛЕ. 6 тур. «Динамо» - «Яблонець» (Чехія)

На квитки на матчі ЛЄ діють ті ж ціни, що і на матчі Чемпіонату УПЛ. Доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 і 500 гривень.