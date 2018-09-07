Коноплянка дав стусана Зінченко перед матчем з Чехією - "на фарт" (відео)
14:40, 07 вересня 2018Футбол
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Футболісти збірної України придумали нову жартівливу традицію, яка спрацювала вже в першій грі.
Коноплянка пожартував перед матчем з Чехією і це виявилося "на фарт" / Reuters
Гравець збірної України Євген Коноплянка дав стусана своєму партнеру по команді Олександру Зінченку в автобусі, по дорозі на стадіон.
Команда їхала до місця проведення матчу Ліги націй Чехія - Україна, а відео запотиличника викладено на сторінці Коноплянки в Instagram.
"Старина! Тепер так завжди перед грою будемо робити на фарт", - написав в пості до відео Коноплянка.
Як повідомляв УНІАН, матч у Чехії закінчився з рахунком 1:2 на користь збірної України.
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