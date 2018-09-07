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Коноплянка дав стусана Зінченко перед матчем з Чехією - "на фарт" (відео)

14:40, 07 вересня 2018
Футбол
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Коноплянка пожартував перед матчем з Чехією і це виявилося "на фарт" / Reuters

Команда їхала до місця проведення матчу Ліги націй Чехія - Україна, а відео запотиличника викладено на сторінці Коноплянки в Instagram.

"Старина! Тепер так завжди перед грою будемо робити на фарт", - написав в пості до відео Коноплянка.

Як повідомляв УНІАН, матч у Чехії закінчився з рахунком 1:2 на користь збірної України.

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Теги: #збірна України#Ліга націй УЄФА#матч Чехія - Україна