Коноплянка дав стусана Зінченко перед матчем з Чехією - "на фарт" (відео)

Футболісти збірної України придумали нову жартівливу традицію, яка спрацювала вже в першій грі.

Гравець збірної України Євген Коноплянка дав стусана своєму партнеру по команді Олександру Зінченку в автобусі, по дорозі на стадіон.

Команда їхала до місця проведення матчу Ліги націй Чехія - Україна, а відео запотиличника викладено на сторінці Коноплянки в Instagram.

"Старина! Тепер так завжди перед грою будемо робити на фарт", - написав в пості до відео Коноплянка.

Як повідомляв УНІАН, матч у Чехії закінчився з рахунком 1:2 на користь збірної України.