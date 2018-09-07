Тренер збірної Чехії: ми не встигали закривати українців в середній зоні

Карел Яролім не приховував свого розчарування результатом.

Головний тренер збірної Чехії з футболу Карел Яролім прокоментував підсумки матчу 1-го туру Ліги націй УЄФА, в якому його підопічні грали зі збірною України.

"Мені дуже шкода, адже ми пропустили не тільки м'яч на останніх хвилинах матчу, але й м'яч на останніх хвилинах першого тайму. Моментів було багато біля воріт обох команд. Отже, рахунок зустрічі міг бути зовсім іншим", – наводить слова Яролима ФФУ.

"Ми знали кращі якості українських футболістів. Цей матч тільки їх підтвердив. Так, ми забили, але після цього наші гравці не встигали закривати суперника в середній зоні. Я збирався змінити тактику в другому таймі, але сподівався, що перша половина закінчиться в нашу користь".

Раніше Андрій Шевченко прокоментував переможний матч збірної України над командою Чехії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, у стартовому матчі Ліги націй Чехія вдома не зуміла зберегти навіть нічию в матчі проти збірної України, пропустивши гол в доданий час (1:2).