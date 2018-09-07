Шевченко після матчу з Чехією: якщо так продовжимо, то ми на вірному шляху

Головний тренер збірної України дав коментар після дебютної гри в Лізі націй.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Чехією (2:1) в стартовому матчі Ліги націй.

«Сьогодні збірна здобула хороший результат і продемонструвала якісну гру. Якщо так і продовжимо грати, то ми на правильному шляху. Чехи у другому таймі змінили систему гри, доводилося підказувати футболістам і робити заміни. В цілому ми задоволені грою.

Яремчук? Найголовніше, щоб він працював. Він рухається в правильному напрямку, а голи прийдуть. Нападник повинен вміти терпіти.

Читайте такожЗбірна України вирвала перемогу у Чехії в дебютному матчі Ліги націй

Ми змінили структуру, вийшла цікава гра більше в центрі поля і середній лінії. Дуже добре, що у нас є такі гравці, які дозволяють варіювати ігрову схему.

Вихід Зінченка? Футболісти втомилися, у нас два матчі поспіль, тому я зробив заміни. У нас є, ким підсилювати гру. Гравці, які вийшли на заміну, добре увійшли в гру. Ми трохи підняли позицію Зінченка і стали краще пресингувати.

Нам потрібно було вирвати цю перемогу. Я задоволений грою. Хочу зробити комплімент Чехії. В кінці пішов відкритий футбол, атака на атаку. Обидві команди хотіли перемогти, але ми були ближче», – сказав Шевченко в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла Чехію - 2:1 у стартовому матчі Ліги націй, забивши гол на останніх секундах.