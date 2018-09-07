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Кілька українських фанатів затримані чеською поліцією після матчу Ліги націй (фото)

00:41, 07 вересня 2018
Футбол
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Facebook Михайла Реуцького

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст сайту Sport.ua Михайло Реуцький. Причина затримання залишається невідомою.

REUTERS
Facebook Михайла Реуцького

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Також відомо, що вболівальники збірної України в гостьовому матчі проти чеської команди виконали відомий хіт «Путін - х*йло». Як інформує replyua.net, фанати запам'яталися фантастичним виконанням національного гімну України.

Вболівальники, що приїхали на цю гру за сотні кілометрів, своїм співом справили незабутнє враження на місцевих глядачів.

Facebook Михайла Реуцького

Нагадаємо, що матч Чехія - Україна почався з казусу. На арені двічі пропадало освітлення, через що початок гри перенесли на 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула перемогу над Чехією з рахунком 2:1. Це була дебютна гра "синьо-жовтих" у Лізі націй.

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Теги: #матч Чехія - Україна