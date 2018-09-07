Кілька українських фанатів затримані чеською поліцією після матчу Ліги націй (фото)

Українські вболівальники, які приїхали на гру, запам'яталися фантастичною підтримкою своєї команди.

Кілька фанатів збірної України були затримані чеською поліцією по закінченні матчу Чехія - Україна (0:2) в рамках Ліги націй.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст сайту Sport.ua Михайло Реуцький. Причина затримання залишається невідомою.

Читайте такожОнлайн-трансляція Чехія - Україна: Ліга націй

Також відомо, що вболівальники збірної України в гостьовому матчі проти чеської команди виконали відомий хіт «Путін - х*йло». Як інформує replyua.net, фанати запам'яталися фантастичним виконанням національного гімну України.

Вболівальники, що приїхали на цю гру за сотні кілометрів, своїм співом справили незабутнє враження на місцевих глядачів.

Нагадаємо, що матч Чехія - Україна почався з казусу. На арені двічі пропадало освітлення, через що початок гри перенесли на 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула перемогу над Чехією з рахунком 2:1. Це була дебютна гра "синьо-жовтих" у Лізі націй.