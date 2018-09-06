Збірна України вирвала перемогу у Чехії в дебютному матчі Ліги націй

За кілька секунд до фінального свистка перемогу "синьо-жовтим" приніс гол Зінченка.

Збірна України провела дебютний матч в рамках нового турніру - Ліги націй УЄФА - і перемогла - 2:1.

Матч Чехія - Україна розпочався з 15-хвилинною затримкою через форс-мажор - на стадіоні 25-тисячного чеського містечка Угерське-Градіште несподівано зникло світло.

У стартовому складі збірної України не виявилося жодного гравця «Динамо»! Останній раз таке траплялося майже 10 років тому - в матчі проти Сербії 11 лютого 2009 року.

Старт зустрічі був за господарями - збірною Чехії. Суперник зламав правий фланг оборони української збірної і гравець "Роми" Патрік Шик, пішовши від Кривцова, пробив у кут. 1:0. Йшла всього лише 4-та хвилина.

У збірної України в першому таймі був ряд хороших моментів, щоб зрівняти рахунок - зокрема, кілька ударів дебютанта команди Романа Яремчука виявилися неточними.

"Синьо-жовті" добилися успіху на першій доданій до тайму хвилині. Марлос продемонстрував гарний дриблінг, віддав м'яч Коноплянці, який, у свою чергу, прибравши захисника, пробив у ближній кут. 1:1.

Після перерви обидві команди були менш успішні в атаці. І хоча моменти виникали біля обох воріт, рахунок довгий час не змінювався.

Все вирішили вже додані хвилини до основного часу матчу. За лічені секунди до свистка Олександр Зінченко скористався плутаниною біля воріт суперника і проштовхнув м'яч у сітку. 2:1!

Таким чином, перемога - 2:1 у стартовому матчі збірної України в Лізі націй.