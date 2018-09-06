Перед матчем Чехія-Україна на стадіоні погасло світло

Час початку матчу трохи відкладається.

На стадіоні, де мав проходити матч Ліги націй Чехія - Україна, згасло світло і початок матчу відкладається на невизначений час.

За півтори години до початку матчу на стадіоні також вимикалося світло, але електрику оперативно повернули на арену.

Наскільки затримається початок матчу у зв'язку з новою пригодою, на даний момент, незрозуміло.