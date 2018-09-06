Перед матчем Чехія-Україна на стадіоні погасло світло
21:43, 06 вересня 2018Футбол
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Час початку матчу трохи відкладається.
Команда Шевченка зіткнулася з проблемою відсутності електрики перед матчем з Чехією / ffu.ua
На стадіоні, де мав проходити матч Ліги націй Чехія - Україна, згасло світло і початок матчу відкладається на невизначений час.
За півтори години до початку матчу на стадіоні також вимикалося світло, але електрику оперативно повернули на арену.
Наскільки затримається початок матчу у зв'язку з новою пригодою, на даний момент, незрозуміло.
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