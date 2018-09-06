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Перед матчем Чехія-Україна на стадіоні погасло світло

21:43, 06 вересня 2018
Футбол
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Команда Шевченка зіткнулася з проблемою відсутності електрики перед матчем з Чехією / ffu.ua

За півтори години до початку матчу на стадіоні також вимикалося світло, але електрику оперативно повернули на арену.

Наскільки затримається початок матчу у зв'язку з новою пригодою, на даний момент, незрозуміло.

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Теги: #збірна України#Ліга націй УЄФА