Карпати посилилися екс-форвардом португальського Спортинга

Крістіан Понде підписав з львівським клубом контракт на 3 роки.

Екс-нападник португальського «Спортинга» Крістіан Понде став гравцем львівських «Карпат». Львів'яни підписали з 23-річним форвардом контракт терміном на 3 роки.

Португалець румунського походження Крістіан Понде буде виступати в "Карпатах" під 29-м номером.

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У 2018 році Понде грав за дубль «Спортинга». На його рахунку 8 матчів і 1 гол. Також футболіст викликався до збірних Португалії (U-17, U-18, U-19). Провів у їхньому складі 29 матчів, в яких забив 11 голів.

Нагадаємо, нещодавно головним тренером "Карпат" був призначений португальський фахівець Жозе Мораіш.