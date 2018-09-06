"Червона рута" стала офіційною піснею збірної України з футболу (відео)

Знаменита пісня Володимира Івасюка часто лунає на матчах чемпіонату України і національної збірної.

Легендарний хіт "Червона рута" отримав статус футбольного символу України і став візитівкою національної збірної країни, повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

"Добре відома улюблена пісня мільйонів патріотів та футбольних вболівальників - твір великого Володимира Івасюка - вже давно стала неформальним гімном нашої футбольної громадськості, який постійно лунає в матчах чемпіонату України і поєдинках за участю національної збірної", - написав Павелко у своєму Facebook.

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"Тепер ця неймовірна за своєю енергетикою мелодія отримає статус футбольного символу України і стане візитною карткою нашої збірної у першому розіграші Ліги націй і кваліфікації до Євро-2020", - додав президент ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України стартує у Лізі націй виїзним матчем проти Чехії. Початок - о 21:45.