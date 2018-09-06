Футболіст англійського клубу запізнився на тренування на 72 дні

"Сандерленд" не має наміру виплачувати зарплату сенельгальскому гравцеві за пропущений період.

Сенегальський захисник «Сандерленда» Папі Джилободжі прибув в розташування клубу з запізненням в 72 дні. Про це повідомляє The Sun.

Керівництво англійського клубу може достроково розірвати контракт з 29-річним захисником. В клубі також не мають наміру виплачувати зарплату за пропущений Джилободжі період. Причини його пропуску не уточнюються.

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Сенегалець Джилободжі виступає у складі «Сандерленда» з 2016 року з тих пір, як перейшов туди після невдалого сезону в "Челсі", в якому так і не зміг закріпитися. Сезон-2017/2018 Джилободжі провів у Франції, виступаючи за «Діжон» на правах оренди.

Після шести турів «Сандерленд» посідає 4-е місце в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Англії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіона світу з футболу заарештували в Англії за водіння в нетверезому вигляді.