Карпати вважають суддівство у матчі з Динамо упередженим

Незважаючи на перемогу в Києві, львівські "Карпати" обурені роботою рефері.

Львівські «Карпати» виступили із заявою, в якій говориться, що бригада арбітрів на чолі з Олександром Дердо працювала упереджено у другому таймі матчу з «Динамо» на НСК "Олімпійський" в 7-му турі УПЛ.

Незважаючи на перемогу львівської команди в цьому матчі, "Карпати" проаналізували гру і виділили 4 спірних епізоди, які відбулися після перерви. Це вилучення Мехремича, удар ліктем Кадара в обличчя Гуцуляку, фол Ербеса на Шапаренку та попередження Бурді за відмашку.

Читайте такожАвтора дубля у ворота Динамо визнали найкращим гравцем 7-го туру УПЛ

"Вся Україна прекрасно бачила, що відбувалося на полі. Завдяки сучасним технологіям вболівальників вже не обдуриш, навіть резолюцією комітету арбітрів, які визнали, зокрема, що рішення вилучити з поля Аді Мехремича – справедливе та обґрунтоване. Я нікому не дозволю так знущатися над моєю командою. Саме тому для початку клуб надіслав президенту ФФУ Андрію Павелку, а також у КДК ФФУ та комітет арбітрів ФФУ звернення, в якому наводить приклади, на нашу думку, упередженого суддівства з боку Олександра Дердо", - заявив віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук, якого цитує офіційний сайт клубу.

"В залежності від їхнього рішення ми будемо відповідно реагувати. Не виключено, що дуже агресивно. Зв'язків і ресурсів в європейському футболі у мене, повірте, вистачить. Не важливо – ми виграли чи програли. Важливо, що таке суддівство принижує український футбол, тисне на нього пресом і не дозволяє йому піднятися з прірви. Саме через таке суддівство наші команди не можуть пройти в груповий етап Ліги чемпіонів. Такі судді роблять ведмежу послугу нашим грандам.

Ми звертаємося до вищеназваних осіб і комітетів адекватно розглянути нашу скаргу і не враховувати попередження, а, відповідно, і вилучення Аді Мехремича; встановити факт упередженого арбітражу з боку Олександра Дердо і застосувати до нього санкції, передбачені дисциплінарними правилами ФФУ за вчинення ним дисциплінарного проступку", – сказав віце-президент «Карпат».

Нагадаємо, в рамках 7-го туру чемпіонату УПЛ "Карпати" сенсаційно обіграли "Динамо" на виїзді - 2:0, при цьому майже весь другий тайм провели в меншості.