Чехія - Україна: де дивитися матч Ліги націй
11:31, 06 вересня 2018Футбол
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Поєдинок можна буде побачити на двох українських телеканалах.
Сьогодні стартує новий турнір - Ліга націй УЄФА / uefa.com
Сьогодні в Чехії, на стадіоні Мирослава Валенти в місті Угерське-Градіште відбудеться стартовий матч збірної України у Лізі націй проти збірної Чехії.
Поєдинок розпочнеться о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, напередодні стала відома заявка національної збірної України на цей матч.
Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції відразу на двох телеканалах - спеціалізованому «Футбол 1» (початок трансляції - за 10 хвилин до стартового свистка) і загальнонаціональному телеканалі «Україна».
На телеканалі «Футбол 1» за годину до початку матчу розпочнеться аналітична студія «Головна команда», яка пройде також після гри.
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