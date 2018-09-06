Чехія - Україна: де дивитися матч Ліги націй

Поєдинок можна буде побачити на двох українських телеканалах.

Сьогодні в Чехії, на стадіоні Мирослава Валенти в місті Угерське-Градіште відбудеться стартовий матч збірної України у Лізі націй проти збірної Чехії.

Поєдинок розпочнеться о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, напередодні стала відома заявка національної збірної України на цей матч.

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції відразу на двох телеканалах - спеціалізованому «Футбол 1» (початок трансляції - за 10 хвилин до стартового свистка) і загальнонаціональному телеканалі «Україна».

На телеканалі «Футбол 1» за годину до початку матчу розпочнеться аналітична студія «Головна команда», яка пройде також після гри.