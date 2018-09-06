Відома заявка збірної України на перший матч Ліги націй проти Чехії

У заявку не потрапив захисник іспанського "Луго" Василь Кравець.

Тренерський штаб збірної України назвав заявку на матч проти Чехії в Лізі націй. Про це повідомляє "Команда №1".

Воротарі: Бойко, П'ятов, Лунін.

Захисники: Матвієнко, Хачеріді, Кривцов, Бурда, Цуріков, Ракицький, Данченко, Караваєв.

Півзахисники: Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко.

Нападники: Селезньов, Яремчук.

У заявці відсутній захисник іспанського «Луго» Василь Кравець, який був довикликаний у збірну з резервного списку. Також у списку немає Володимира Шепелєва, якого Андрій Шевченко відпустив у молодіжну збірну.

Матч Чехія - Україна в Лізі націй відбудеться сьогодні в чеському Угерске-Градіштє. Початок – о 21.45.