Шевченко: хороша нічия теж буде непоганим результатом

Наставник збірної України поділився своїми очікуваннями від найближчого матчу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами напередодні матчу проти Чехії у Лізі націй та розповів, чого чекає від нової гри.

«За такий короткий час практично нічого не можна зробити, тільки відновити гравців. У нас була одна коротка тренування, щоб згадати награні зв'язки, комбінації, щоб відновити гру. Також хлопцям потрібно було час на відновлення і фізичну підготовку. Але нічого, всі в рівних умовах, так що будемо грати", - зазначив Шевченко, повідомляє SportArena.

«Команда буде грати тільки на перемогу, і позитивний результат на гостьовому поле — це завжди плюс. Але в першу чергу ми сюди приїхали показати змістовний футбол, і якщо він дасть плоди, то та гарна нічия буде непоганим результатом. Але ми налаштовані здобути перемогу саме.

Не хочу давати ніякої оцінки збірної Чехії. Є яскраво виражені гравці, є свої лідери, ця команда зростає, хоч і не пройшла на чемпіонат світу. В цілому ж у нас рівна група, де у кожної команди свої шанси.

Ми переглянули дуже багато матчів чехів, підготовлено багато інформації для гравців. Так, ми приділяли дуже багато уваги стандартним положенням. У чехів дуже багато високих і потужних гравців, які підключаються на стандарти та несуть велику загрозу. Тому тут треба бути дуже пильним і обережним, і з хлопцями ще поговоримо про це», — заявив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, матч Чехія — Україна відбудеться завтра, 6 вересня. Початок гри о 21:45 за київським часом.