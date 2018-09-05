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В УЄФА схвалили гасло "Слава Україні" на футболках збірної

16:07, 05 вересня 2018
Футбол
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Збірна України презентувала нову форму / ffu.org.ua

Про це заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє Главком.

«ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис «Слава Україні». Ми отримали добро, такий слоган на підтримку нашої збірної, схвалюється», - сказав він в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Як відомо, напередодні українська збірна презентувала новий дизайн форми. Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий. Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».

Раніше стало відомо, що у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної. 

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Теги: #УЄФА#збірна України#Андрій Шевченко