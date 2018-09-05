В УЄФА схвалили гасло "Слава Україні" на футболках збірної

Президент ФФУ Павелко запевняє, що ніяких проблем з міжнародними організаціями не буде.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно дозволив нанести на нову форму збірної України напис «Слава Україні».

Про це заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, повідомляє Главком.

«ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис «Слава Україні». Ми отримали добро, такий слоган на підтримку нашої збірної, схвалюється», - сказав він в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Як відомо, напередодні українська збірна презентувала новий дизайн форми. Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий. Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».

Раніше стало відомо, що у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної.