Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Ман Сіті витрачає на трансфери більше всіх в Європі

15:06, 05 вересня 2018
Футбол
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"Манчестер Сіті" - найбільш марнотратний клуб в Європі / REUTERS

Англійський "Манчестер Сіті" став лідером за кількістю витрачених на трансфери коштів серед європейських футбольних клубів за період з 2010-го по 2018 роки.

Про це повідомила швейцарська компанія CIES Football Observatory, що займається футбольної статистикою.

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За підрахунками експертів, "Манчестер Сіті" виявився найбільш марнотратним клубом на європейському континенті за останні роки. "Городяни" за 8 років витратили на трансфери 1,47 мільярда євро.

Також до п'ятірки лідерів увійшли «Челсі» (1,31 млрд), «Барселона» (1,26 млрд), «ПСЖ» (1,24 млрд) і «Манчестер Юнайтед» (1,1 млрд).

Найкращий показник прибутку (доходи мінус витрати) від трансферів продемонстрував «Монако» (плюс 288 млн), найгірший показник - у того ж «Ман Сіті» (мінус 1 млрд).

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" другий рік поспіль зіграє в одній групі з чемпіоном України донецьким "Шахтарем" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Теги: #Манчестер Сіті