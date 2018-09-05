Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Ман Сіті витрачає на трансфери більше всіх в Європі

Чинний переможець Ліги чемпіонів "Реал" не входить навіть до п'ятірки лідерів рейтингу найбільш марнотратних клубів континенту.

Англійський "Манчестер Сіті" став лідером за кількістю витрачених на трансфери коштів серед європейських футбольних клубів за період з 2010-го по 2018 роки.

Про це повідомила швейцарська компанія CIES Football Observatory, що займається футбольної статистикою.

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За підрахунками експертів, "Манчестер Сіті" виявився найбільш марнотратним клубом на європейському континенті за останні роки. "Городяни" за 8 років витратили на трансфери 1,47 мільярда євро.

Також до п'ятірки лідерів увійшли «Челсі» (1,31 млрд), «Барселона» (1,26 млрд), «ПСЖ» (1,24 млрд) і «Манчестер Юнайтед» (1,1 млрд).

Найкращий показник прибутку (доходи мінус витрати) від трансферів продемонстрував «Монако» (плюс 288 млн), найгірший показник - у того ж «Ман Сіті» (мінус 1 млрд).

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" другий рік поспіль зіграє в одній групі з чемпіоном України донецьким "Шахтарем" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.