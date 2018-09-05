Головний тренер Зорі Вернидуб прокоментував своє ДТП фразою з "12 стільців"

Наставник розповів подробиці події.

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував ДТП зі своєю участю, в яке він потрапив днями в Запоріжжі.

Про це повідомляє "Футбол 24".

"Вдарив авто іншої людини ззаду. Я порушив правила, не витримав дистанцію. Він різко загальмував, у нас на дамбі в годину пік, у 10:40, іде за сто машин. Моє авто дуже сильно постраждало, права сторона, його авто – майже ні, хіба що задній бампер тріснув. Все нормально.

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Я викликав поліцію, п'яним не був. Швидкість була близько 50 км/год, у мене навіть подушки безпеки не спрацювали. Заплачу штраф, яким він там буде. Я відразу сказав цій людині, що все буду оплачувати йому, що повинен. Навіть якщо страховка не компенсує – я заплачу.

Знаєте, як казали у фільмі "12 стільців": "Не Остап потрапив під коня, а кінь – під Остапа". Людям цікаво писати про це – нехай пишуть. Радіють, можливо, багато хто", – розповів Юрій Вернидуб, коментуючи інцидент.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю автомобіля Юрія Вернидуба сталося у Запоріжжі, в результаті у тренера забрали водійські права.