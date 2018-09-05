Тренери європейських клубів попросили УЄФА скасувати правило виїзного голу в єврокубках

На думку провідних клубних тренерів, забивати голи на виїзді не так важко, як здавалося раніше.

Тренери європейських топ-клубів звернулися в УЄФА з проханням переглянути правило виїзного голу в єврокубкових турнірах.

Про це розповів Директор організації змагань УЄФА Джорджіо Маркетті, повідомляє Reuters.

На думку провідних клубних тренерів, забивати голи на виїзді не так важко, як здавалося раніше. Маркетті підтвердив можливість розгляду цього правила.

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«Тренери вважають, що забити гол у гостях зараз не так складно, як раніше. Тому вони вважають, що правило має бути переглянуте. Саме це ми і зробимо. Вони вважають, що ситуація у футболі змінилася, і значимість виїзного гола зараз вже не та, що була багато років тому, коли ввели це правило», – сказав він.

Правило виїзного голу вперше з'явилося в єврокубках в 1965 році. Згідно з цим правилом, якщо за підсумками двоматчевого протистояння зафіксований нічийний результат, переможцем пари стає команда, яка забила більше м'ячів на виїзді.

Правило виїзного голу в середині 60-х стало альтернативою третього матчу між командами на нейтральному полі, а також жеребу.