Збірна України вирушила до Чехії на дебютний матч в Лізі націй
11:27, 05 вересня 2018Футбол
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У команді відбулася одна зміна.
Збірна України з футболу вирушила до Чехії / ffu.org.ua
Національна збірна України вирушила на перший матч Ліги націй проти збірної Чехії.
Як повідомляє "Команда 1", у числі футболістів, яких взяв з собою в Чехію Андрій Шевченко, відсутній хавбек "Динамо" Володимир Шепелєв. Він приєднається до молодіжної збірної України в матчах кваліфікації до чемпіонату Європи-2019.
Таким чином, в Чехію на матч Ліги націй вилетіли 24 гравця.
Нагадаємо, поєдинок Чехія - Україна відбудеться 6 вересня у місті Угерске-Градіштє на міському стадіоні імені Мирослава Валенти. Початок – о 21.45.
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