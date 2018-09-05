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Збірна України вирушила до Чехії на дебютний матч в Лізі націй

11:27, 05 вересня 2018
Футбол
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Збірна України з футболу вирушила до Чехії / ffu.org.ua

Як повідомляє "Команда 1", у числі футболістів, яких взяв з собою в Чехію Андрій Шевченко, відсутній хавбек "Динамо" Володимир Шепелєв. Він приєднається до молодіжної збірної України в матчах кваліфікації до чемпіонату Європи-2019.

Збірна вирушає✈️ до Чехії! #МиЗбірна

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Таким чином, в Чехію на матч Ліги націй вилетіли 24 гравця.

Нагадаємо, поєдинок Чехія - Україна відбудеться 6 вересня у місті Угерске-Градіштє на міському стадіоні імені Мирослава Валенти. Початок – о 21.45.

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Теги: #збірна України з футболу