Збірна України вирушила до Чехії на дебютний матч в Лізі націй

У команді відбулася одна зміна.

Національна збірна України вирушила на перший матч Ліги націй проти збірної Чехії.

Як повідомляє "Команда 1", у числі футболістів, яких взяв з собою в Чехію Андрій Шевченко, відсутній хавбек "Динамо" Володимир Шепелєв. Він приєднається до молодіжної збірної України в матчах кваліфікації до чемпіонату Європи-2019.

Збірна вирушає✈️ до Чехії! #МиЗбірна A post shared by ФФУ/FFU (@ffukraine) on Sep 4, 2018 at 11:27pm PDT

Таким чином, в Чехію на матч Ліги націй вилетіли 24 гравця.

Нагадаємо, поєдинок Чехія - Україна відбудеться 6 вересня у місті Угерске-Градіштє на міському стадіоні імені Мирослава Валенти. Початок – о 21.45.