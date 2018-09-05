Футболісти збірної України гратимуть у новій формі з гаслом "Слава Україні!" (фото)

Вперше у національної команди з'явився і білий комплект футболок.

Національна збірна України візьме участь у першому розіграші Ліги націй у новій формі. Крім того, вперше в історії головної команди з'явився третій комплект форми - білий, а на всіх футболках тепер красується гасло «Слава Україні!».

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Як повідомляє прес-служба національної збірної України, дуже важливо, щоб головне гасло і сенс життя багатьох поколінь наших співвітчизників - справжніх Героїв України - став офіційним оберегом і головної команди країни з футболу. Він повинен надати енергії і сили нашим футболістам в дебюті Ліги націй.

Символічно, що на презентації нової форми і на відкритому тренуванні команди на НСК «Олімпійський» побували ветерани АТО, і гравці збірної подякували воїнам за їхній подвиг.

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до старту в Лізі націй - 6 вересня "синьо-жовті" зіграють з Чехією на виїзді, а 9-го числа прийматимуть Словаччину у Львові.