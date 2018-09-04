Шахтар оприлюднив склад команди на груповий етап Ліги чемпіонів

В заявку команди увійшли 25 гравців.

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував заявки команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів, серед яких є і чемпіон України "Шахтар". У заявці донецької команди значиться 25 гравців, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Повністю заявка виглядає так: Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій П'ятов, Олег Кудрін Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Алан Патрік, Веллінгтон Ньому, Майкон, Маркинос Сиприано, Андрій Тотовицький, Болбат Сергій, Віктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо Нападники: Жуніор Мораэс, Оларенваджу Кайоде За підсумками жеребкування групового етапу ЛЧ "Шахтар" потрапив в одну групу з англійським Манчестер Сіті, німецьким Хоффенхаймом і французьким Ліоном.

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