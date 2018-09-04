Головний тренер збірної України Шевченко: завдання одне - вийти на чемпіонат Європи

Наставник збірної України окреслив основні цілі команди на найближчий відбірковий цикл.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед відльотом у Чехію на матч Ліги націй.

«Графік непростий, практично немає часу для роботи з гравцями. Завтра команда вже відлітає, півтори години летіти, потім дві години на автобусі. Граємо ввечері, значить вранці після матчу вже відлітаємо. Напружений період, розмовляв про це з гравцями. Дуже добре, що сезон тільки розпочався, гравці не втомлені, - заявив Шевченко на початку, повідомляє SportArena.

Завдання - вийти з групи, щоб надалі була можливість потрапити на чемпіонат Європи. І в Лізі націй, і у відборі на ЧЄ стоїть одна і та ж завдання — потрапити на чемпіонат Європи. Ліга Націй дає один з таких шансів.

Звичайно, глядачів буде не вистачати у грі зі Словаччиною. Дуже шкода. Але для нас головне завдання зараз — підготуватися до матчу з Чехією, не думати про матчі зі Словаччиною. Незважаючи на те, що Чехія не пробилася на ЧС, це хороша команда. Вона може варіювати тактичні схеми. Нас чекає непростий матч», — розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України у четвер, 6 вересня, стартує в Лізі націй виїзним матчем проти Чехії, а потім 9 вересня прийме у Львові Словаччину.