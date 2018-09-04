Київське Динамо дізналося суперника по Юнацькій лізі УЄФА

Українська команда зіграє з болгарським Септемврі з Софії.

Союз європейських футбольних асоціацій провів жеребкування Юнацької ліги УЄФА за підсумками якої свого суперника дізналося київське "Динамо" (U-19).

Киянам попався в опоненти болгарський "Септемврі" з Софії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перша гра відбудеться 3 жовтня в Києві, матч - відповідь- 24 жовтня в Софії.

Переможець цієї пари в другому раунді - 7 та 28 листопада - зіграє з переможцем пари "Андерлехт" (Бельгія) - "Адміра" (Австрія). Цього разу, якщо кияни вийдуть у другий раунд, вирішальний матч-відповідь будуть проводити вдома.

Юнацька ліга УЄФА - турнір для команд, що складаються моз гравців віковій категорії до 19 років.