Тренери збірної Чехії довикликали на матч з Україною півзахисника Яблонця
16:04, 04 вересня 2018Футбол
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Міхал Травник може вийти на поле в матчі проти збірної України.
Матч Ліги націй Чехія-Україна відбудеться 6 вересня / fotbal.cz
На матч Ліги націй проти збірної України довикликаний півзахисник збірної Чехії Міхал Травнік.
Про це повідомляється в Twitter Чеського футбольного союзу.
Міхал Травнік в клубному футболі виступає за Яблонець і є гравцем основи чеської команди. У цьому сезоні він зіграв в семи поєдинках чемпіонату Чехії, забивши 1 гол.
Цікаво, що Яблонець є суперником київського Динамо по Лізі Європи.
Матч Ліги націй Чехія — Україна відбудеться 6 вересня.
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