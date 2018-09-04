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Тренери збірної Чехії довикликали на матч з Україною півзахисника Яблонця

16:04, 04 вересня 2018
Футбол
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Матч Ліги націй Чехія-Україна відбудеться 6 вересня / fotbal.cz

Про це повідомляється в Twitter Чеського футбольного союзу.

Міхал Травнік в клубному футболі виступає за Яблонець і є гравцем основи чеської команди. У цьому сезоні він зіграв в семи поєдинках чемпіонату Чехії, забивши 1 гол.

Цікаво, що Яблонець є суперником київського Динамо по Лізі Європи.

Матч Ліги націй Чехія — Україна відбудеться 6 вересня.

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Теги: #сборная Украины#Ліга націй УЄФА