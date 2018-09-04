Тренери збірної Чехії довикликали на матч з Україною півзахисника Яблонця

Міхал Травник може вийти на поле в матчі проти збірної України.

На матч Ліги націй проти збірної України довикликаний півзахисник збірної Чехії Міхал Травнік.

Про це повідомляється в Twitter Чеського футбольного союзу.

Міхал Травнік в клубному футболі виступає за Яблонець і є гравцем основи чеської команди. У цьому сезоні він зіграв в семи поєдинках чемпіонату Чехії, забивши 1 гол.

Цікаво, що Яблонець є суперником київського Динамо по Лізі Європи.

Матч Ліги націй Чехія — Україна відбудеться 6 вересня.