Тренер Зорі Вернидуб потрапив у ДТП, у нього забрали права (фото)

Постраждалих в результаті аварії немає.

У Запоріжжі В ДТП потрапив головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб.

Про це повідомляє Inform.zp.ua. Пересуваючись на своєму Volkswagen Touareg, тренер луганчан зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

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У той же час, аварія виявилася незначною. Про постраждалих, як і про причини ДТП джерело не повідомляє. Відомо лише, що за кермом Volkswagen знаходився саме Вернидуб. Як повідомили джерела "УП" в правоохоронних органах, у нього забрали права. На Юрія Вернидуба склали протокол за ст 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Минулого тижня Юрій Вернидуб міг залишити пост головного тренера "Зорі". Однак після розмови з президентом клубу Євгеном Геллером він змінив своє рішення і залишився, а команда здобула розгромну перемогу над "Арсеналом-Київ" (5:0) в 7-му турі УПЛ. Наступний поєдинок луганчани зіграють проти "Динамо" 15 вересня.