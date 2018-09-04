Івано-Франківськ став десятим містом, де стартував проект "Давай, грай!"

Всього на майданчику будуть займатися близько 80 дітей.

Івано-Франківськ став десятим містом, де за ініціативою Shakhtar Social і в партнерстві з ДТЕК реалізується соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу.

3 вересня 48 хлопців у віці від 7 до 10 років провели перше відкрите тренування у рамках проекту «Давай, грай!», повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк).

Тренування пройшло на синтетичному полі при загальноосвітній школі № 22.

Shakhtar Social забезпечив учасників м'ячами і необхідним інвентарем.

Всього на майданчику будуть займатися близько 80 дітей. З початківцями футболістами працюють адміністратор і 4 тренери-волонтери. Восени в Івано-Франківську планується створення групи для дітей з обмеженими можливостями.