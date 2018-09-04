Гравець Динамо Вербич визнаний найкращим футболістом серпня в УПЛ
13:02, 04 вересня 2018Футбол
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Кандидатуру Беньяміна Вербича підтримали більше половини уболівальників, які брали участь в опитуванні.
Беньямін Вербич - найкращий гравець Прем'єр-ліги в серпні / upl.ua
Півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербича визнали найкращим гравцем чемпіонату України в серпні.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Вербич набрав 51% голосів уболівальників. Друге місце посів воротар «Чорноморця» Сергій Литовченко – 15%, третє – форвард «Шахтаря» Жуніор Мораєс – 13%.
Загалом у нинішньому сезоні 24-річний Вербич забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу.
Як повідомляв УНІАН, після програшу "Карпатам" (0:2) наставник "Динамо" Олександр Хацкевич натякнув про відставку.
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