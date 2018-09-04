Гравець Динамо Вербич визнаний найкращим футболістом серпня в УПЛ

Кандидатуру Беньяміна Вербича підтримали більше половини уболівальників, які брали участь в опитуванні.

Півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербича визнали найкращим гравцем чемпіонату України в серпні. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги. Вербич набрав 51% голосів уболівальників. Друге місце посів воротар «Чорноморця» Сергій Литовченко – 15%, третє – форвард «Шахтаря» Жуніор Мораєс – 13%. Загалом у нинішньому сезоні 24-річний Вербич забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу. Як повідомляв УНІАН, після програшу "Карпатам" (0:2) наставник "Динамо" Олександр Хацкевич натякнув про відставку.

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