Президент УПЛ розповів, коли з'явиться система VAR в чемпіонаті України

Президент УПЛ Томас Грімм зізнався, що система відеоповторів поки що дороге задоволення для України.

Президент УПЛ Томас Грімм оцінив можливість впровадження системи відеоповторів (VAR) в чемпіонаті України з футболу.

«Безумовно, це дуже важлива система для допомоги українським арбітрам. Але це дуже дорого і поки що недоступно для нас. ФФУ має вирішити це питання. З точки зору вболівальників VAR - не дуже хороша система, адже пропадає динаміка, поки арбітр бере паузу, щоб подивитися повтор. Але з точки зору справедливих рішень це потрібно.

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Ми сподіваємося, що VAR з'явиться в Україні до кінця цього сезону. Але поки що можна говорити лише про тестовий режим», – передає слова Грімма сайт "Трибуна".

Також ймовірність появи VAR в Україні оцінив віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський:

«Є також і технічна проблема: на чемпіонаті світу був централізований офіс, де перебували арбітри, які допомагали прийняти рішення. У нас же є момент, коли затримка сигналу складає від 25 до 50 секунд. Це дуже багато», – сказав він.

Нагадаємо, система відеодопомоги арбітрам VAR використовувалася на чемпіонаті світу-2018. Також вона введена в дію в деяких європейських чемпіонатах - Італії, Німеччини та інших.