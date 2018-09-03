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Відомі деталі контракту головного тренера збірної України Шевченка з італійським ТБ

19:53, 03 вересня 2018
Футбол
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Андрій Шевченко працює експертом на італійському телеканалі на матчах Серії А / Twitter

Стали відомі деталі співпраці головного тренера збірної України Андрія Шевченка з телеканалом "DAZN Italia", де він почав роботу в якості експерта на матчах італійської Серії А.

Як повідомляє "Трибуна", у наставника національної команди України підписаний контракт з італійським ТБ на 10 матчів без прив'язки до туру. Український фахівець сам може вибирати, на якому матчі працювати, залежно від наявності вільного від роботи у збірній України часу.

Як повідомляв УНІАН, Шевченко вже дебютував у ролі експерта на італійському ТБ під час матчу «Лаціо» – «Наполі» в стартовому турі італійського чемпіонату, при цьому компанію йому склала приваблива ведуча.

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Теги: #Андрій Шевченко#збірна України з футболу#серія А