Відомі деталі контракту головного тренера збірної України Шевченка з італійським ТБ

Андрій Шевченко підробляє телеекспертом у вільний від тренерської роботи час.

Стали відомі деталі співпраці головного тренера збірної України Андрія Шевченка з телеканалом "DAZN Italia", де він почав роботу в якості експерта на матчах італійської Серії А.

Як повідомляє "Трибуна", у наставника національної команди України підписаний контракт з італійським ТБ на 10 матчів без прив'язки до туру. Український фахівець сам може вибирати, на якому матчі працювати, залежно від наявності вільного від роботи у збірній України часу.

Як повідомляв УНІАН, Шевченко вже дебютував у ролі експерта на італійському ТБ під час матчу «Лаціо» – «Наполі» в стартовому турі італійського чемпіонату, при цьому компанію йому склала приваблива ведуча.