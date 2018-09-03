Відомі деталі контракту головного тренера збірної України Шевченка з італійським ТБ
19:53, 03 вересня 2018Футбол
594 0
Андрій Шевченко підробляє телеекспертом у вільний від тренерської роботи час.
Андрій Шевченко працює експертом на італійському телеканалі на матчах Серії А / Twitter
Стали відомі деталі співпраці головного тренера збірної України Андрія Шевченка з телеканалом "DAZN Italia", де він почав роботу в якості експерта на матчах італійської Серії А.
Як повідомляє "Трибуна", у наставника національної команди України підписаний контракт з італійським ТБ на 10 матчів без прив'язки до туру. Український фахівець сам може вибирати, на якому матчі працювати, залежно від наявності вільного від роботи у збірній України часу.
Як повідомляв УНІАН, Шевченко вже дебютував у ролі експерта на італійському ТБ під час матчу «Лаціо» – «Наполі» в стартовому турі італійського чемпіонату, при цьому компанію йому склала приваблива ведуча.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter