Матч Чехія - Україна в Лізі націй обслужить бригада суддів з Англії
18:43, 03 вересня 2018Футбол
456 0
Команди на поле виведе бригада арбітрів на чолі з 39-річним Ентоні Тейлором.
Ентоні Тейлор / tuttosport.com
Стартовий поєдинок збірної України в Лізі націй проти збірної Чехії довірено обслуговувати бригаді рефері з Англії.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Читайте такожШовковський увійшов до тренерського штабу збірної України
Команди на поле виведе бригада арбітрів на чолі з 39-річним Ентоні Тейлором. Арбітрами на лініях будуть Гарі Бесквік і Адам Тірні. Додаткові асистенти — Андре Марінер і Лі Беттс. Резервний суддя — Пол Тірні.
Нагадаємо, матч Чехія - Україна відбудеться 6 вересня у місті Угреске-Градіштє. Початок гри о 21:45.
Як повідомляв УНІАН, підготовчий збір команда Андрія Шевченка розпочала сьогодні в Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter