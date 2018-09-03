Матч Чехія - Україна в Лізі націй обслужить бригада суддів з Англії

Команди на поле виведе бригада арбітрів на чолі з 39-річним Ентоні Тейлором.

Стартовий поєдинок збірної України в Лізі націй проти збірної Чехії довірено обслуговувати бригаді рефері з Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Команди на поле виведе бригада арбітрів на чолі з 39-річним Ентоні Тейлором. Арбітрами на лініях будуть Гарі Бесквік і Адам Тірні. Додаткові асистенти — Андре Марінер і Лі Беттс. Резервний суддя — Пол Тірні.

Нагадаємо, матч Чехія - Україна відбудеться 6 вересня у місті Угреске-Градіштє. Початок гри о 21:45.

Як повідомляв УНІАН, підготовчий збір команда Андрія Шевченка розпочала сьогодні в Києві.