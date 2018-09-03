Шахтар посилив суперника Динамо в Лізі Європи
18:28, 03 вересня 2018Футбол
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Захисник гірників Едуард Соболь перейшов у чеський "Яблонець" на правах оренди.
Едуард Соболь / shakhtar.com
Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь продовжить кар'єру в чеському «Яблонці» на правах оренди.
Про це повідомляє «Команда №1».
«Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу. Минулий сезон українець провів у чеській «Славії».
Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з київським «Динамо».
Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.
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