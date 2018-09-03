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Шахтар посилив суперника Динамо в Лізі Європи

18:28, 03 вересня 2018
Футбол
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Едуард Соболь / shakhtar.com

Про це повідомляє «Команда №1».

«Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу. Минулий сезон українець провів у чеській «Славії».

Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з київським «Динамо».

Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.

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Теги: #ФК Шахтар#Едуард Соболь#Динамо Київ