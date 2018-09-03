Шахтар посилив суперника Динамо в Лізі Європи

Захисник гірників Едуард Соболь перейшов у чеський "Яблонець" на правах оренди.

Захисник «Шахтаря» Едуард Соболь продовжить кар'єру в чеському «Яблонці» на правах оренди.

Про це повідомляє «Команда №1».

«Яблонець» орендує гравця на рік з правом викупу. Минулий сезон українець провів у чеській «Славії».

Нагадаємо, «Яблонець» зіграє в одній групі Ліги Європи з київським «Динамо».

Соболь також міг перейти в угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, але з якихось причин перехід не відбувся.