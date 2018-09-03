ФІФА назвала трьох претендентів на приз найкращому футболістові року

У трійці кращих не виявилося нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

ФІФА оголосила імена фіналістів у боротьбі за приз найкращому гравцеві року.

У їх число увійшли півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модріч, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах. За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників та експертів, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

З боротьби за титул вибули Еден Азар («Челсі»), Рафаель Варан («Реал»), Антуан Грізманн («Атлетико»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Харрі Кейн («Тоттенхем»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ») і Ліонель Мессі («Барселона»).

Гравця року буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.