ФІФА назвала трьох претендентів на приз найкращому футболістові року
18:12, 03 вересня 2018Футбол
421 0
У трійці кращих не виявилося нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.
Лука Модріч побореться за звання найкращого гравця року за версією ФІФА / REUTERS
ФІФА оголосила імена фіналістів у боротьбі за приз найкращому гравцеві року.
У їх число увійшли півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модріч, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах. За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників та експертів, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
З боротьби за титул вибули Еден Азар («Челсі»), Рафаель Варан («Реал»), Антуан Грізманн («Атлетико»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Харрі Кейн («Тоттенхем»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ») і Ліонель Мессі («Барселона»).
Гравця року буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter