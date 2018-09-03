Італійський форвард забив неймовірний гол п'ятою ударом з льоту (відео)

"Сампдорія" розгромила "Наполі" в Серії А з рахунком 3:0.

Нападник «Сампдорії» італієць Фабіо Квальярелла забив гол п'ятою ударом з льоту в матчі чемпіонату Італії проти «Наполі».

На 75-й хвилині зустрічі 35-річний Квальярелла скористався навісом партнера в штрафний майданчик і п'ятою відправив м'яч у сітку воріт суперника. М'яч став третім для «Сампдорії» в матчі і забезпечив команді розгромну перемогу з рахунком 3:0.

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Після матчу форвард заявив, що це не найкращий гол у його кар'єрі.

«Коли побачив передачу, у мене була частка секунди на роздуми. Подумав, що якщо буду бити внутрішньою частиною стопи, то точно не потраплю у рамку. Тож треба було бити п'ятою і сподіватися на краще. Вийшло добре. Але це не найкращий мій гол. Він в топ-3, але я пару раз забивав з центру поля. Є з чого вибрати», – сказав Квальярелла після гри, повідомляє Football-Italia.

Квальярелла в своїй професійній кар'єрі виступав виключно за італійські клуби. Найбільш відомі з них: «Наполі», «Торіно» і «Ювентус». В його активі 7 голів у 25 матчах за національну збірну.

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