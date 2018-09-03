этот материал доступен на русском

Ворскла почала продаж квитків на матчі Ліги Європи з Арсеналом і Спортингом

16:14, 03 вересня 2018
Футбол
304 0
Стадіон "Ворскла" ім. Бутовського / ФК "Ворскла"

Поки купівля доступна лише в інтернеті і квитки є лише на центральні сектори стадіону імені Бутовського в Полтаві.

Ціна квитків - від 300 до 350 грн. Вони доступні за посиланням.

Нагадаємо, «Ворскла» в основному раунді Ліги Європи зіграє в одній групі з лондонським "Арсеналом", португальським "Спортингом" і азербайджанським "Карабахом".

4 жовтня полтавчани вдома приймуть «Спортинг», 8 листопада команда зіграє в рідних стінах з «Карабахом», а 29 листопада в Полтаву прилетить «Арсенал».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19
Теги: #Ліга Європи#Ворскла