Ворскла почала продаж квитків на матчі Ліги Європи з Арсеналом і Спортингом
16:14, 03 вересня 2018Футбол
304 0
Вартість перепусток - від 300 до 350 гривень.
Стадіон "Ворскла" ім. Бутовського / ФК "Ворскла"
У продажу з'явилися квитки на домашні матчі «Ворскли» в Лізі Європи.
Поки купівля доступна лише в інтернеті і квитки є лише на центральні сектори стадіону імені Бутовського в Полтаві.
Ціна квитків - від 300 до 350 грн. Вони доступні за посиланням.
Нагадаємо, «Ворскла» в основному раунді Ліги Європи зіграє в одній групі з лондонським "Арсеналом", португальським "Спортингом" і азербайджанським "Карабахом".
4 жовтня полтавчани вдома приймуть «Спортинг», 8 листопада команда зіграє в рідних стінах з «Карабахом», а 29 листопада в Полтаву прилетить «Арсенал».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19