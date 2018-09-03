Бразилець Роналдо став власником і президентом іспанського Вальядоліда

Роналдо придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро і став власником іспанської команди.

Дворазовий володар "Золотого м'яча", чемпіон світу з футболу 2002 року бразилець Роналдо став новим президентом іспанського клубу «Вальядолід».

Він придбав 51% акцій клубу за 30 мільйонів євро і став власником іспанської команди, повідомляє офіційний твіттер "Вальядоліда".

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«Футбол – це моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Примері, але й більшого. Ми прагнемо створити конкурентоспроможну команду і бути максимально прозорими для наших уболівальників. Ми хочемо максимальної участі фанатів в житті клубу. Чекаємо ваших ідей, пропозицій і критики. Я хочу, щоб ви були справжнім і майбутнім «Вальядоліда», – зазначив Роналдо після свого призначення.

Після трьох турів чемпіонату Іспанії "Вальядолід" посідає 16-е місце серед 20 учасників.