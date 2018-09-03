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Збірна України розпочинає підготовку до матчів з Чехією і Словаччиною в Лізі націй

13:15, 03 вересня 2018
Футбол
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Тренерський штаб збірної України викликав на матчі з Чехією і Словаччиною 26 футболістів / REUTERS

Загалом на збір викликано 26 футболістів - до початкового списку із 24 гравців додалися форвард турецького "Акхісара" Євген Селезньов і дебютант команди, захисник іспанського "Луго" Василь Кравець. Прибуде на збір і травмований Артем Бесєдін, але лише для того, щоб провести бесіду з Шевченком і лікарями збірної. Про це повідомляє "Команда 1".

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Перше заняття збірна проведе сьогодні о 18.00 на НТК імені Баннікова.

Завтра відбудеться відкрите тренування на НСК «Олімпійський». О 17.45 громадськості представлять нову ігрову форму збірної України, а потім почнеться заняття.

6 вересня українці стартують в Лізі націй УЄФА матчем зі збірною Чехії на виїзді, а 9-го числа у Львові при порожніх трибунах зіграють зі Словаччиною.

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Теги: #збірна України з футболу