Збірна України розпочинає підготовку до матчів з Чехією і Словаччиною в Лізі націй

У вівторок на "Олімпійському" відбудеться відкрите тренування національної команди.

Сьогодні в Києві збірна України з футболу розпочала підготовчий збір перед матчами в рамках Ліги націй УЄФА.

Загалом на збір викликано 26 футболістів - до початкового списку із 24 гравців додалися форвард турецького "Акхісара" Євген Селезньов і дебютант команди, захисник іспанського "Луго" Василь Кравець. Прибуде на збір і травмований Артем Бесєдін, але лише для того, щоб провести бесіду з Шевченком і лікарями збірної. Про це повідомляє "Команда 1".

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Перше заняття збірна проведе сьогодні о 18.00 на НТК імені Баннікова.

Завтра відбудеться відкрите тренування на НСК «Олімпійський». О 17.45 громадськості представлять нову ігрову форму збірної України, а потім почнеться заняття.

6 вересня українці стартують в Лізі націй УЄФА матчем зі збірною Чехії на виїзді, а 9-го числа у Львові при порожніх трибунах зіграють зі Словаччиною.