Автора дубля у ворота Динамо визнали найкращим гравцем 7-го туру УПЛ
12:41, 03 вересня 2018Футбол
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Форвард "Карпат" Мар'ян Швед став головним героєм футбольного уїк-енду в Україні.
Мар'ян Швед / facebook.com/fplua
Нападник "Карпат" Мар'ян Швед був визнаний найкращим гравцем 7-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт організації.
За підсумками голосування експертної ради всі респонденти віддали голоси за 21-річного футболіста. Нагадаємо, що українець Мар'ян Швед відзначився дублем у ворота "Динамо" на НСК "Олімпійський", принісши своїй команді несподівану виїзну перемогу - 2:0.
У поточному сезоні Швед забив 4 голи у 7 матчах. У минулому розіграші чемпіонату України на його рахунку було 6 м'ячів у 18 іграх.
"Карпати" після семи турів мають 8 очок і посідають 8-е місце в турнірній таблиці, "Динамо" з 13 очками поки йде третім.
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