Автора дубля у ворота Динамо визнали найкращим гравцем 7-го туру УПЛ

Форвард "Карпат" Мар'ян Швед став головним героєм футбольного уїк-енду в Україні.

Нападник "Карпат" Мар'ян Швед був визнаний найкращим гравцем 7-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумками голосування експертної ради всі респонденти віддали голоси за 21-річного футболіста. Нагадаємо, що українець Мар'ян Швед відзначився дублем у ворота "Динамо" на НСК "Олімпійський", принісши своїй команді несподівану виїзну перемогу - 2:0.

У поточному сезоні Швед забив 4 голи у 7 матчах. У минулому розіграші чемпіонату України на його рахунку було 6 м'ячів у 18 іграх.

"Карпати" після семи турів мають 8 очок і посідають 8-е місце в турнірній таблиці, "Динамо" з 13 очками поки йде третім.