Півзахисник Динамо Циганков: хочемо, щоб Хацкевич залишився (відео)

Віктор Циганков зазначив, що футболістам соромно за останні результати "Динамо".

Капітан «Динамо» Віктор Циганков прокоментував першу поразку "біло-синіх" в нинішньому чемпіонаті України від «Карпат» (0:2).

«Важко програвати вдома. У нас не виходить нічого. Соромно перед уболівальниками. Не знаю, що говорити. Ми – «Динамо», ми не маємо права так грати. Результату немає. Є бажання, але на полі нічого не виходить. Зараз у нас якась невдала серія. Я навіть не знаю, у чому проблема», – сказав Циганков в інтерв'ю програмі "Профутбол".

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Також гравець заявив, що команда підтримує головного тренера Олександра Хацкевича, який напередодні заявив, що піде у відставку.

«Підтримуємо Хацкевича, хочемо, щоб він залишився», - зазначив Циганков.

«Мені соромно, хочеться вибачитися перед уболівальниками», - додав гравець.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв в 11 поєдинках, в яких відзначився 1 голом.

Після семи турів "Динамо" йде на 3-му місці в УПЛ, посідаючи при цьому передостаннє місце по забитим м'ячам.