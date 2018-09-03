Динамо посідає передостаннє місце в УПЛ по забитим голам

За даним показником "Динамо" - 11-е з 12 учасників.

Київське «Динамо» у новому сезоні УПЛ не радує своїх вболівальників забитими голами.

Після семи турів на рахунку столичної команди лише 5 забитих голів ("Динамо" має матч в запасі, проти "Маріуполя"). Менше голів, ніж "Динамо", забила лише одна команда УПЛ - аутсайдер Прем'єр-ліги «Арсенал-Київ», у якого 4 забитих голи.

Відзначимо, «Шахтар» забив 18 голів, «Олександрія» – 10, на рахунку «Зорі» - 9 голів.

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Ще жодного разу «Динамо» в нинішньому сезоні УПЛ не забивало більше 1 голу за гру, а в поєдинку з «Карпатами», який відбувся вчора, і зовсім не змогло жодного разу зламати оборону суперника (0:2).

Як повідомляв УНІАН, після матчу "Динамо" - "Карпати" головний тренер господарів Олександр Хацкевич натякнув, що йде у відставку. Сьогодні має відбутися розмова наставника з президентом клубу Ігорем Суркісом.