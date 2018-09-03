Коноплянка вперше в сезоні зіграв за Шальке і заробив вилучення

Українець не дограв поєдинок з "Гертою" в Бундеслізі.

Півзахисник збірної України і німецького «Шальке» Євген Коноплянка був вилучений у матчі свого клубу в німецькій Бундеслізі проти «Герти» (0:2) за фол останньої надії.

Українець отримав пряму червону картку на 90-й хвилині. Зазначимо, що після цього порушення "Шальке" пропустив другий гол у матчі зі штрафного.

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Це вилучення стало другим у кар'єрі Коноплянки. Перше вилучення Євген заробив в матчі «Дніпро» – «Таврія» (3:1), який відбувся 15 липня 2012 року.

У поточному сезоні Коноплянка провів перший матч за "Шальке". До цього він відновлювався після травми.

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка отримав запрошення в національну збірну України на матчі Ліги націй з Чехією (6 вересня) і Словаччиною (9 вересня).