Коноплянка вперше в сезоні зіграв за Шальке і заробив вилучення
Півзахисник збірної України і німецького «Шальке» Євген Коноплянка був вилучений у матчі свого клубу в німецькій Бундеслізі проти «Герти» (0:2) за фол останньої надії.
Українець отримав пряму червону картку на 90-й хвилині. Зазначимо, що після цього порушення "Шальке" пропустив другий гол у матчі зі штрафного.
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Це вилучення стало другим у кар'єрі Коноплянки. Перше вилучення Євген заробив в матчі «Дніпро» – «Таврія» (3:1), який відбувся 15 липня 2012 року.
У поточному сезоні Коноплянка провів перший матч за "Шальке". До цього він відновлювався після травми.
Як повідомляв УНІАН, Коноплянка отримав запрошення в національну збірну України на матчі Ліги націй з Чехією (6 вересня) і Словаччиною (9 вересня).