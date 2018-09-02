Тренер Динамо Хацкевич натякнув про відставку: я для себе прийняв рішення
22:17, 02 вересня 2018Футбол
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"Динамо" під керівництвом Олександра Хацкевича не може перемогти чотири поєдинки поспіль.
Олександр Хацкевич / facebook.com/fcdynamoua
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після сенсаційної поразки в матчі української Прем'єр-ліги з «Карпатами» (0:2) натякнув про свою відставку.
«Ця поразка повністю на мені. Завтра поговоримо з президентом. Я прийняв рішення, яке піде на користь команді та подякував футболістам за проведений разом час», – сказав Хацкевич, передає сайт 1927.kiev.ua.
Як повідомляв УНІАН, у неділю "Динамо" поступилося "Карпатам" з рахунком 0:2 в матчі 7-го туру УПЛ. "Динамо" продовжило безвиграшну серію у всіх турнірах, яка налічує вже 4 матчі.
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