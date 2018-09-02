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Тренер Динамо Хацкевич натякнув про відставку: я для себе прийняв рішення

22:17, 02 вересня 2018
Футбол
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Олександр Хацкевич / facebook.com/fcdynamoua

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич після сенсаційної поразки в матчі української Прем'єр-ліги з «Карпатами» (0:2) натякнув про свою відставку.

«Ця поразка повністю на мені. Завтра поговоримо з президентом. Я прийняв рішення, яке піде на користь команді та подякував футболістам за проведений разом час», – сказав Хацкевич, передає сайт 1927.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, у неділю "Динамо" поступилося "Карпатам" з рахунком 0:2 в матчі 7-го туру УПЛ. "Динамо" продовжило безвиграшну серію у всіх турнірах, яка налічує вже 4 матчі.

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Теги: #Динамо Київ#Олександр Хацкевич