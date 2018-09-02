Карпати в меншості сенсаційно обіграли на виїзді Динамо (відео)

Весь другий тайм львівські футболісти відбивалися вдесятьох.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився поєдинок 7-го туру УПЛ, в якому "Динамо" приймало "Карпати". "Біло-сині" сенсаційно поступилися з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі повністю провалили перший тайм. На 18-й хвилині Мар'ян Швед завершив флангову атаку "Карпат" і відкрив рахунок. А на останній хвилині тайму той же Швед оформив дубль, забивши з кута штрафного чудовим ударом в дальній кут.

На 55-й хвилині львівська команда залишилася в меншості. Мехремич отримав друге попередження і залишив гостей вдесятьох.

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"Динамо" повністю володіло ініціативою після перерви і мало чимало моментів для того, щоб врятувати гру. Новачок команд Сідклей потрапив у штангу, а Циганков зі штрафного влучив у поперечину воріт.

У підсумку "Динамо" помітно перевершило "Карпати" за кількістю ударів (16-5), однак так і не змогло забити хоча б один гол у ворота Кучинського.

"Карпати" здобули першу перемогу під керівництвом нового тренера - португальця Жозе Мораіша. У команди 8 очок, і вона піднялася на 8-е місце в таблиці.

"Динамо" не може перемогти вже в четвертому матчі поспіль, команда Олександра Хацкевича залишилася на третьому місці і за втраченими очками поступається "Шахтарю".