Зоря розгромила в Києві Арсенал у 7-му турі УПЛ

Гості забили п'ять м'ячів команді Фабріціо Раванеллі.

У Києві завершився матч 7-го туру УПЛ, в якому "Арсенал-Київ" приймав луганську "Зорю". Луганська команда здобула розгромну перемогу із рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гості відкрили рахунок вже на 6-й хвилині - Караваєв головою замкнув подачу з правого флангу у виконанні Тимчика. На 14-й хвилині Караваєв прорвався по флангу і скинув м'яч на Хомченовського, який опинився сам в центрі штрафного майданчика «Арсенала» – 2:0.

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У кінцівці першого тайму «Зоря» забила втретє. Відзначився Рафаель.

На 51-й хвилині Богдан Ледньов вдало зіграв на добиванні і зробив рахунок 4:0. На 68-й хвилині Хомченовський отримав м'яч перед лінією штрафного майданчика, трохи змістився і ефектно поклав м'яч у дальній кут, таким чином зробивши дубль. 5:0.

"Зоря" набрала 11 очок і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці. У "Арсеналу" залишається 4 пункти, він на останньому місці.