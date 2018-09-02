Онлайн-відеотрансляція Динамо - Карпати: Прем'єр-ліга, 7-й тур
19:26, 02 вересня 2018Футбол
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У Києві проходить черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.
Сьогодні в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" проходить поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги між столичним "Динамо" та львівськими "Карпатами".
Команди знаходяться в різних частинах турнірної таблиці. Кияни посідають 3-тю сходинку, а "Карпати" - 10-те місце.
Додамо, що динамівці проведуть перший матч після вильоту з Ліги чемпіонів - 28 серпня підопічні Олександра Хацкевича зіграли внічию 0:0 з "Аяксом" та продовжать виступи в Лізі Європи.
Матч "Динамо" - "Карпати" розпочнеться в Києві о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2.
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