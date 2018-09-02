Львів і Олександрія провели бойовий матч 7-го туру УПЛ, зігравши внічию

Олександрія поступалася до перерви - 0:2, але в підсумку ледь не вирвала перемогу.

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" завершився матч 7-го туру української Прем'єр-ліги, в якому ФК «Львів» приймав одного з лідерів чемпіонату «Олександрію».

"Львів" після першого тайму вів у рахунку 2:0, однак втратив перемогу у другій половині гри. У підсумку - бойова нічия 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив гравець господарів бразилець Бруно, вдало зігравши на добиванні після удару партнера у штангу. На 22-й хвилині ще один бразильський легіонер "Львова" Тейлор головою замкнув відмінну передачу з правого флангу і подвоїв перевагу свого клубу.

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На старті другого тайму «Олександрія» зусиллями Грицука один м'яч відіграла. На 82-й хвилині Сітало забив другий гол «Олександрії» і зрівняв рахунок.

За лічені хвилини до фінального свистка «Олександрія» провела швидку атаку, яку міг замикати Грицук, однак влучив у поперечину.

"Олександрія" набрала 16 очок і на два очки відстає від лідера чемпіонату - "Шахтаря". У "Львова" - 6 пунктів.