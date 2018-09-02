Шевченко викликав у збірну України захисника клубу другого іспанського дивізіону

Василь Кравець викликаний на матчі Ліги націй з Чехією і Словаччиною.

Захисник команди другого іспанського дивізіону «Луго» Василь Кравець викликаний в збірну України на матчі Ліги націй, повідомляє «Команда №1».

Раніше Кравець перебував у резервному списку національної команди, а також отримав виклик у молодіжну збірну України.

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У поточному сезоні 21-річний українець провів за «Луго» 3 матчі, в яких відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко викликав у збірну 24 гравці. Після цього в списку сталася зміна - місце травмованого Артема Бесєдіна у збірній зайняв Євген Селезньов.

Збірна України проведе стартовий матч Ліги націй на виїзді з Чехією 6 вересня, а потім 9-го числа прийме Словаччину.